Weather Update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, अगले 3 दिनों में शीतलहर का होगा प्रकोप



बीएचयू के मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 13 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके बाद पश्चिमी हवाओं का दौर फिर शुरू होगा, जिससे गलन और शीतलहर का असर महसूस होगा।

वहीं मौसम विभाग की तरफ से देश के उत्तरी इलाके में बर्फ पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है,वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ट्राई इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मऊ समेत आजमगढ़ मंडल में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा।