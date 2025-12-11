Mau Rail News: पटरियों पर मरम्मत कार्य के कारण बदला कई ट्रेनों का रूट, अब मऊ नहीं आएंगी कई ट्रेनें,जानिए क्या है नया परिवर्तन

Rail News: वाराणसी मंडल के मऊ–पिपरीडीह–दुल्लहपुर और मऊ–खुरहट खंडों के बीच पैच दोहरीकरण की कमीशनिंग कार्यवाही के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं। प्री-नॉन-इंटरलॉक और नॉन-इंटरलॉक प्रक्रियाओं के दौरान कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।