Mau Rail News: पटरियों पर मरम्मत कार्य के कारण बदला कई ट्रेनों का रूट, अब मऊ नहीं आएंगी कई ट्रेनें,जानिए क्या है नया परिवर्तन

Rail News: वाराणसी मंडल के मऊ–पिपरीडीह–दुल्लहपुर और मऊ–खुरहट खंडों के बीच पैच दोहरीकरण की कमीशनिंग कार्यवाही के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं। प्री-नॉन-इंटरलॉक और नॉन-इंटरलॉक प्रक्रियाओं के दौरान कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।
कोलकाता–गोरखपुर एक्सप्रेस का रूट बदला
कोलकाता से 10, 14 और 17 दिसंबर, 2025 को चलने वाली ट्रेन संख्या 15049 कोलकाता–गोरखपुर एक्सप्रेस अब अपने निर्धारित रूट बलिया–फेफना–मऊ–इंदारा की बजाय बलिया–फेफना–इंदारा–बेलथरा रोड मार्ग से गुजरेगी। इस बदलाव के कारण ट्रेन मऊ स्टेशन नहीं जाएगी।
मऊ–आनंद विहार एक्सप्रेस का संचालन औड़िहार से
मऊ से 12 और 16 दिसंबर, 2025 को चलने वाली ट्रेन संख्या 22539 मऊ–आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस अब मऊ की जगह औड़िहार से शुरू होगी। इसके चलते यह ट्रेन मऊ और दुल्लहपुर स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं रहेगी।
आनंद विहार से आने वाली ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेशन
आनंद विहार टर्मिनस से 10, 13 और 17 दिसंबर, 2025 को चलने वाली ट्रेन संख्या 22540 आनंद विहार–मऊ एक्सप्रेस अपनी यात्रा का समापन मऊ के बजाय औड़िहार में करेगी। इस कारण यह ट्रेन भी मऊ और दुल्लहपुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
दादर से 14 और 16 दिसंबर, 2025 को चलने वाली विशेष ट्रेन संख्या 01027 दादर–गोरखपुर अब गाजीपुर सिटी की जगह औड़िहार में समाप्त होगी।
वहीं गोरखपुर से 16 और 18 दिसंबर, 2025 को चलने वाली ट्रेन संख्या 01028 गोरखपुर–दादर की शुरुआत भी अब गाजीपुर सिटी के बजाय औड़िहार से होगी।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की नवीनतम स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।
