Mau News: मैरेज़ हाल में खाने को नहीं मिला तो चुरा लिया जनरेटर

आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2025 की रात R.D. पैलेस से जेनरेटर चोरी हो गया था। इस मामले में 8 दिसंबर को वादी संजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की और 9 दिसंबर को रात में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने चोरी कबूल कर ली।