Mau News: मैरेज़ हाल में खाने को नहीं मिला तो चुरा लिया जनरेटर

Mau News: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के गाँव के रस्तीपुर स्थित R.D. पैलेस से कुछ दिनों पहले एक 82 KVA का जेनरेटर चोरी हुआ था। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए चार चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी किया गया जेनरेटर भी बरामद कर लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक इला मारन जी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सरायलखंसी की टीम ने जल्दी ही इस मामले को सुलझा लिया।
आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2025 की रात R.D. पैलेस से जेनरेटर चोरी हो गया था। इस मामले में 8 दिसंबर को वादी संजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की और 9 दिसंबर को रात में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने चोरी कबूल कर ली।
गिरफ्तार किए गए आरोपी है..
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हे जेल भेज दिया।
