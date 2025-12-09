9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मैरेज़ हाल में खाने को नहीं मिला तो चुरा लिया जनरेटर

R.D. पैलेस से कुछ दिनों पहले एक 82 KVA का जेनरेटर चोरी हुआ था। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए चार चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी किया गया जेनरेटर भी बरामद कर लिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 09, 2025

Mau news

Mau news, pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के गाँव के रस्तीपुर स्थित R.D. पैलेस से कुछ दिनों पहले एक 82 KVA का जेनरेटर चोरी हुआ था। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए चार चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी किया गया जेनरेटर भी बरामद कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक इला मारन जी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सरायलखंसी की टीम ने जल्दी ही इस मामले को सुलझा लिया।

आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2025 की रात R.D. पैलेस से जेनरेटर चोरी हो गया था। इस मामले में 8 दिसंबर को वादी संजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की और 9 दिसंबर को रात में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने चोरी कबूल कर ली।

गिरफ्तार किए गए आरोपी है..

  1. सुमित राजभर (निवासी– दसवंतपुर, कासिमाबाद, गाज़ीपुर)
  2. अज़हर अली(निवासी– इंदौर थाना कासिमाबाद, गाज़ीपुर)
  3. विशाल राजभर(निवासी– चकमकपुर,थाना दुल्लहपुर, गाज़ीपुर)
  4. साहिल राजभर (निवासी– चक्मकपुर, दुल्लहपुर, गाज़ीपुर)

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हे जेल भेज दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मैरेज़ हाल में खाने को नहीं मिला तो चुरा लिया जनरेटर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मऊ के बलिया मोड़ पर भीषण सड़क दुर्घटना में मण्डी जा रहे किसान की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया

Mau news
मऊ

Mau News: प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमिका गिरफ्तार, कुछ दिन पहले ट्रेन में मिली थी लाश

Mau news
मऊ

Mau News: माफिया रमेश सिंह काका का शूटर गांजा और अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार

मऊ

Mau News: BSF जवान के अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, राजकीय सम्मान के साथ

मऊ

Weather updates: बेदर्द हुआ मौसम, पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, कोहरे का अलर्ट

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.