होली से पहले मऊ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 180 किलो संदिग्ध खोया जब्त, 17 नमूने जांच के लिए भेजे गए – मिलावटखोरों पर कसी जा रही नकेल

सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि होली पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले में 19 फरवरी से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो खोया, कचरी, नमकीन, घी और खाद्य तेल जैसे उत्पादों के नमूने एकत्र कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग का उद्देश्य है कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए आगे भी लगातार छापेमारी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।