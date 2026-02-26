Mau News: सांसद राजीव राय भारत – यूके संसदीय समूह के सदस्य नामित, घोसी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

Mp Rajiv Rai, Pc: Sansad TV
घोसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव राय को 18वीं लोकसभा की अवधि के लिए भारत–यूनाइटेड किंगडम संसदीय मैत्री समूह का सदस्य नामित किया गया है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में जानकारी दी गई कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें इस महत्वपूर्ण संसदीय समूह में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है।
भारत–यूके संसदीय मैत्री समूह का उद्देश्य दोनों देशों की संसदों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह मंच जनप्रतिनिधियों को एक-दूसरे के संसदीय अनुभवों, नीतियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
सांसद राजीव राय के इस नामांकन को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संसदीय कूटनीति को मजबूती मिलेगी और घोसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वैश्विक मंच पर सशक्त होगा।
राजीव राय ने नामांकन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे और भारत व यूनाइटेड किंगडम के बीच बेहतर संसदीय संबंधों के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि संवाद और सहयोग के माध्यम से दोनों लोकतांत्रिक देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि सांसद की सक्रियता और अनुभव का लाभ देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवश्य मिलेगा।
