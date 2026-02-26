Mau News: सांसद राजीव राय भारत – यूके संसदीय समूह के सदस्य नामित, घोसी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान



सांसद राजीव राय के इस नामांकन को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संसदीय कूटनीति को मजबूती मिलेगी और घोसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वैश्विक मंच पर सशक्त होगा।

राजीव राय ने नामांकन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे और भारत व यूनाइटेड किंगडम के बीच बेहतर संसदीय संबंधों के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि संवाद और सहयोग के माध्यम से दोनों लोकतांत्रिक देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि सांसद की सक्रियता और अनुभव का लाभ देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवश्य मिलेगा।