Mau News: घोसी चीनी मिल के जीएम का हुआ तबादला, असमंजस में फंसा संचालन



धरना समाप्त होने के तुरंत बाद हुए इस तबादले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आंदोलन से जुड़े किसान इसे अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। वहीं, मिल प्रबंधन से जुड़े कुछ पदाधिकारी इसे प्रशासनिक स्तर पर की गई नियमित कार्रवाई बता रहे हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धरने के दौरान प्रधान प्रबंधक की ओर से दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार मिल का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा या शेष गन्ने को सठियांव चीनी मिल भेजा जाएगा। फिलहाल, किसानों और संबंधित पक्षों के बीच स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।