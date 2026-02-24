24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: घोसी चीनी मिल के जीएम का हुआ तबादला, असमंजस में फंसा संचालन

मऊ जनपद के घोसी स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल में तैनात प्रधान प्रबंधक (जीएम) महेंद्र प्रताप का तबादला कर दिया गया है। यह आदेश गन्ना किसानों के दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन की समाप्ति के कुछ ही घंटों बाद सोमवार देर शाम जारी हुआ। जारी आदेश के अनुसार महेंद्र प्रताप को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 24, 2026

मऊ जनपद के घोसी स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल में तैनात प्रधान प्रबंधक (जीएम) महेंद्र प्रताप का तबादला कर दिया गया है। यह आदेश गन्ना किसानों के दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन की समाप्ति के कुछ ही घंटों बाद सोमवार देर शाम जारी हुआ।


जारी आदेश के अनुसार महेंद्र प्रताप को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड के मुख्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया गया है। यह स्थानांतरण आदेश संघ की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन की ओर से निर्गत किया गया। आदेश में तबादले का कारण प्रशासनिक आवश्यकता बताया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि इसे स्वतः कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए संबंधित अधिकारी तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।


उल्लेखनीय है कि घोसी चीनी मिल को बंद किए जाने के निर्णय के विरोध में गन्ना किसानों और किसान नेताओं ने दो दिनों तक धरना दिया था। किसानों ने मिल को चालू रखने और बकाया गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने की मांग उठाई थी। सोमवार को ही वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ था।


धरना समाप्त होने के तुरंत बाद हुए इस तबादले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आंदोलन से जुड़े किसान इसे अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। वहीं, मिल प्रबंधन से जुड़े कुछ पदाधिकारी इसे प्रशासनिक स्तर पर की गई नियमित कार्रवाई बता रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धरने के दौरान प्रधान प्रबंधक की ओर से दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार मिल का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा या शेष गन्ने को सठियांव चीनी मिल भेजा जाएगा। फिलहाल, किसानों और संबंधित पक्षों के बीच स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: घोसी चीनी मिल के जीएम का हुआ तबादला, असमंजस में फंसा संचालन

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली खोया बरामद, खाद्य विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप

मऊ

Mau News: “कैसे रखूंगा मैं तुझको रानी बनकर..” थाने में चढ़ा आशिकी का भूत, हथकड़ी लगे हाथों की रील हुई वायरल

मऊ

Mau News: 15 साल बाद ही सरकारी विद्यालय हुआ ध्वस्त,धरने पर बैठे नेता, बीएसए ने जांच करा कर कार्रवाई का दिया आश्वासन

मऊ

Mau News: ट्रेन के एसी कोच में युवती से रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी में छापेमारी,10 हजार का इनाम घोषित

मऊ

Mau News: नरमुंड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.