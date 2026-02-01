Mau News: नरमुंड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह किसी बच्चे का नरमुंड प्रतीत हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे आपराधिक घटना से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे किसी पुराने कब्रिस्तान या अन्य स्थान से लाकर फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं।