मऊ में रफ्तार का कहर, बहादुरगंज रोड पर भीषण टक्कर, तेज़ रफ्तार बनी जानलेवा, पिकअप के उड़े चीथड़े

कार सवार ने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत वाहन से उतरकर घायलों की मदद के लिए कदम बढ़ाया।

ट्रक चालक मौके से फरार, मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों ने टक्कर के बाद ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक तेज़ रफ्तार में वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

लोगों ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त पिकअप में फंसे चालक और उसके साथी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।