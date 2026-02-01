Mau News: पत्नी को छोड़ नाबालिग साली को लेकर फरार हो रहा था जीजा, परिजनों ने पकड़ कर जम कर की धुनाई



लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी वर्ष 2019 में मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के एक युवक से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दामाद ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी और गर्भावस्था के दौरान भी उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता का एक पुत्र भी है, जिसे लेकर वह मायके में रह रही है।

आरोप है कि इसी दौरान दामाद का मायके आना-जाना बढ़ गया और उसने छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर जेवर और नकदी लेकर भागने की योजना बनाई। समय रहते परिजनों को जानकारी हो गई, जिससे साजिश नाकाम हो गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।