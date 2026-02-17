चलती ट्रेन में युवती से दरिंदगी, सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया TTE फिर कर दिया रेप

युवती के मुताबिक, वह AC कोच में खड़ी थी…उम्मीद थी कि किसी तरह सीट मिल जाएगी। इंदारा स्टेशन के पास उसकी मुलाकात एक टीटीई से हुई। टीटीई ने भरोसा दिलाया कि सीट दिला दूंगा। आरोप है कि इसके बाद टीटीई उसे AC फर्स्ट क्लास कोच तक ले गया। फिर अपने केबिन में बैठाया… और दरवाजा अंदर से बंद कर दुष्कर्म किया।