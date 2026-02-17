17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

चलती ट्रेन में युवती से दरिंदगी, सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया TTE फिर कर दिया रेप

चलती ट्रेन में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना एसी प्रथम श्रेणी कोच के केबिन में इंदारा व देवरिया के बीच हुई। आरोपी टीटीई की तलाश में पुलिस जुटी है।

image

Aman Pandey

Feb 17, 2026

woman Rape crime

प्रतीकात्मक फोटो। (AI Image)

अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। यात्रियों के लिए यह सफर सामान्य था…लेकिन एक युवती के लिए यही सफर डरावनी कहानी बन गया। आरोप है कि सीट दिलाने का भरोसा देकर एक टीटीई उसे AC फर्स्ट क्लास के केबिन में ले गया और रेप किया।

टिकट नहीं था… AC कोच में खड़ी थी युवती

मऊ की रहने वाली है। गोरखपुर में किराए का कमरा लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रही है। रविवार को वह मऊ स्टेशन से अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस में सवार हुई। उसके पास टिकट नहीं था।

युवती के मुताबिक, वह AC कोच में खड़ी थी…उम्मीद थी कि किसी तरह सीट मिल जाएगी। इंदारा स्टेशन के पास उसकी मुलाकात एक टीटीई से हुई। टीटीई ने भरोसा दिलाया कि सीट दिला दूंगा। आरोप है कि इसके बाद टीटीई उसे AC फर्स्ट क्लास कोच तक ले गया। फिर अपने केबिन में बैठाया… और दरवाजा अंदर से बंद कर दुष्कर्म किया।

युवती ने हिम्मत जुटाई और जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी छोड़कर भाग गया। महिला ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर दी। जैसे ही आरोपी टीटीई को इसकी भनक लगी, वह देवरिया स्टेशन पर उतरकर फरार हो गया।

गोरखपुर पहुंचते ही दर्ज हुआ केस

युवती किसी तरह गोरखपुर पहुंची। सीधे जीआरपी थाने गई। पूरा मामला बताया। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, बिहार के रहने वाले आरोपित टीटीई की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों को भी मामले से अवगत करा दिया गया है।

Updated on:

17 Feb 2026 10:19 am

Published on:

17 Feb 2026 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / चलती ट्रेन में युवती से दरिंदगी, सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया TTE फिर कर दिया रेप

