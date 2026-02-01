Mau News: जिंदा पति को बताया मृत, अब ले रही विधवा पेंशन, पति पहुंचा डीएम दरबार



मामले को लेकर पीड़ित ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना मधुबन में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र दिया गया है।

पीड़ित का कहना है कि जब उसने विभागीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो पेंशन से संबंधित रिकॉर्ड “रिकॉर्ड नॉट फाउंड” बताया गया, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापन में पीड़ित ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जाए और यदि फर्जीवाड़ा सिद्ध होता है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।