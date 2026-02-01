Mau News: शिवरात्रि की मची धूम, शिव बारात में डीजे की धुन पर थिरके युवा, एसपी ने संभाला मोर्चा

महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जनपद में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। महादेव घाट से लेकर शीतला मंदिर तक पूरे क्षेत्र में भक्ति की धूम रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। लोगों ने विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।
शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। मंदिर परिसरों को फूल-मालाओं और रोशनी से आकर्षक रूप दिया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, दूध, जल और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का अभिषेक किया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा।
महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात का भी भव्य आयोजन किया गया। शिव बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे की धुन पर युवा झूमते नजर आए, वहीं भक्ति गीतों पर महिलाएं और बच्चे भी आनंदित होते दिखे। झांकियों के माध्यम से शिव-पार्वती विवाह की आकर्षक प्रस्तुति की गई, जिसे देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भीड़ लगी रही।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा मोर्चा संभाला। उनके साथ क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी भी तैनात रहे। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। जगह-जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कुल मिलाकर महाशिवरात्रि का पर्व जनपद में शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पर्व मनाया और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की।
