Mau News: शिवरात्रि की मची धूम, शिव बारात में डीजे की धुन पर थिरके युवा, एसपी ने संभाला मोर्चा



महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात का भी भव्य आयोजन किया गया। शिव बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे की धुन पर युवा झूमते नजर आए, वहीं भक्ति गीतों पर महिलाएं और बच्चे भी आनंदित होते दिखे। झांकियों के माध्यम से शिव-पार्वती विवाह की आकर्षक प्रस्तुति की गई, जिसे देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भीड़ लगी रही।