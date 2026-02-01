Mau News: एक लाख ले कर फरार हो रही थी दुल्हन, ससुराल वालों ने दौड़कर पकड़ा



आरोप है कि रकम लेने के बाद दुल्हन बनी युवती ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और मौके से भागने का प्रयास करने लगी। परिजनों को युवती की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्होंने पीछा कर उसे रोडवेज परिसर में पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी बिजनौर से आई कुछ महिलाओं ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान आपसी कहासुनी भी हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।