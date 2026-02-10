Crime News: एटीएम मशीन में ग्लू लगाकर कार्ड फंसाने वाला अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह गिरफ्तार



पुलिस के अनुसार, 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि भीटी चौराहे स्थित एटीएम मशीन में लेनदेन के दौरान उनका कार्ड फंस गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद ठगों ने सहायता का झांसा देकर पीड़िता का पिन कोड प्राप्त कर लिया और कुछ ही मिनटों में उनके खाते से 20,500 रुपये निकाल लिए।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यही गिरोह इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए जनपद बलिया में भी सक्रिय था, जहां लगभग 1.95 लाख रुपये की ठगी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइबर क्राइम थाना की टीम ने गिरोह की पहचान कर उन्हें धर दबोचा।