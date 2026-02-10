मंत्री ओपी राजभर के बेटे के पहुंचते ही हो गई मारपीट, ग्रामप्रधान घायल, FIR दर्ज

घोसी कोतवाली क्षेत्र के मदापुर समसपुर होलीपुर गांव में रविवार को महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह ग्राम प्रधान रामप्रवेश राजभर उर्फ लारा की देखरेख में आयोजित था। जिसके मुख्य अतिथि के रुप में पूर्व राज्य मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरविंद राजभर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ही थे कि उनके आगमन के कारण मौके पर भीड़ हो गई। उसी समय पकड़ी मोड़ की तरफ से चार से पांच बाईक पर तीन-तीन सवार युवक आए और आपसी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। इस मारपीट में कार्यक्रम के आयोजक एवं वर्तमान ग्राम प्रधान रामप्रवेश राजभर उर्फ लारा सहित कई लोग घायल हो गए। इस दौरान युवकों की एक बाइक भी मौके पर छूट गई। इस संबंध में पुलिस कार्यक्रम के आयोजक एवं वर्तमान ग्राम प्रधान रामप्रवेश राजभर उर्फ लारा की तहरीर पर चार से पांच बाईकों पर सवार तीन-तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध रविवार की रात्रि में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।