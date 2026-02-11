जातीय बयानबाज़ी के बीच मऊ में एक और वीडियो वायरल, पार्सल अधीक्षक मऊ और आरपीएफ जवान के बीच विवाद ने पकड़ा तूल



हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। आधिकारिक स्तर पर किसी भी पक्ष की ओर से विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, विवाद में दिखाई दे रहे आरपीएफ जवान का नाम अमित कुमार यादव बताया जा रहा है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तैनात हैं और मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि वह अपना सामान बुक कराने के लिए मऊ के पार्सल कार्यालय पहुंचे थे। बातचीत से यह भी संकेत मिलता है कि किसी वाहन के कार्यालय परिसर तक पहुंचने को लेकर आपत्ति जताई गई थी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी शेष है।