11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

जातीय बयानबाज़ी के बीच मऊ में एक और वीडियो वायरल, पार्सल अधीक्षक मऊ और आरपीएफ जवान के बीच विवाद ने पकड़ा तूल

Mau News: यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश-प्रदेश में चल रही बहस के बीच जातीय पहचान से जुड़े मुद्दों पर माहौल पहले से संवेदनशील बना हुआ है। इसी बीच मऊ जनपद से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नई चर्चा छेड़ दी है। नया वीडियो सामने आया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 11, 2026

Mau News: यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश-प्रदेश में चल रही बहस के बीच जातीय पहचान से जुड़े मुद्दों पर माहौल पहले से संवेदनशील बना हुआ है। इसी बीच मऊ जनपद से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नई चर्चा छेड़ दी है।

नया वीडियो सामने आया है, उसमें मऊ के पार्सल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान से बहस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पार्सल अधीक्षक स्वयं को “राजेश कुमार ‘सिंह’, पार्सल अधीक्षक” बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।

घटना मऊ रेलवे स्टेशन के पार्सल विभाग का


हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। आधिकारिक स्तर पर किसी भी पक्ष की ओर से विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, विवाद में दिखाई दे रहे आरपीएफ जवान का नाम अमित कुमार यादव बताया जा रहा है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तैनात हैं और मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि वह अपना सामान बुक कराने के लिए मऊ के पार्सल कार्यालय पहुंचे थे। बातचीत से यह भी संकेत मिलता है कि किसी वाहन के कार्यालय परिसर तक पहुंचने को लेकर आपत्ति जताई गई थी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी शेष है।

ऑफिस में पार्सल को लेकर तू-तू, मैं-मैं…

छत्तीसगढ़ में आरपीएफ में तैनात अमित कुमार यादव मूलतः मऊ के रहने वाले हैं। मंगलवार को शाम करीब 4:30 बजे वे एक पार्सल बुक करने रेलवे पार्सल ऑफिस पहुंचे थे। बताया जा रहा कि पार्सल खुला हुआ था। अधीक्षक राजेश सिंह ने पार्सल पैक कराने को कहा। लेकिन अमित बिना पैक किए ही सामान भेजने को कह रहे थे।

इसी मामले को लेकर राजेश और अमित के बीच बात होते-होते कहासुनी होने लगी। दरअसल, अमित ने बताया कि वह आरपीएफ में हैं और खुला ही पार्सल भेज दें, वह देख लेंगे। इस पर राजेश ने कहा- मैं भी 15 साल आरपीएफ में रहने के बाद ही पार्सल में ट्रांसफर हुआ हूं। मुझे मत समझाओ।

इसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और राजेश सिंह भड़क गए। हालांकि, बताया जा रहा कि मामला बढ़ने पर रेलवे अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच समझौता करा दिया।

वही पार्सल अधीक्षक की बात से यह समझ में आ रहा है कि व्यक्ति गाड़ी लेकर कार्यालय तक चला गया है, ऐसा बातों से प्रतीत हो रहा है वही दोनों लोगों का पक्ष लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 03:35 pm

Published on:

11 Feb 2026 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / जातीय बयानबाज़ी के बीच मऊ में एक और वीडियो वायरल, पार्सल अधीक्षक मऊ और आरपीएफ जवान के बीच विवाद ने पकड़ा तूल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Crime News: एटीएम मशीन में ग्लू लगाकर कार्ड फंसाने वाला अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह गिरफ्तार

मऊ

मंत्री ओपी राजभर के बेटे के पहुंचते ही हो गई मारपीट, ग्रामप्रधान घायल, FIR दर्ज

मऊ

मऊ में चाइनीज मांझे पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक लाख का प्रतिबंधित मांझा बरामद, दुकानदार गिरफ्तार

मऊ

Mau Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग दम्पति को मारी टक्कर, महिला की दर्दनाक मौत

मऊ

Mau Crime: बधाई गाने पहुंची किन्नर पर जानलेवा हमला, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी से मुलाकात

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.