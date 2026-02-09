Mau Crime: बधाई गाने पहुंची किन्नर पर जानलेवा हमला, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी से मुलाकात



आरोप है कि इसी दौरान सफिकुर्रहमान ने चाकू निकाल लिया, जिससे डरकर किन्नर वहां से भागने लगे। सफिकुर्रहमान ने सलोनी किन्नर का पीछा किया और उनकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया।

बीच-बचाव करने आए सुमन किन्नर, ज्योती और नेहा सहित अन्य लोगों ने जब बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने सुमन किन्नर और उनके एक अन्य साथी पर भी चाकू से हमला कर दिया।

घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज किन्नरों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

पुलिस अधिकारियों ने किन्नरों को मामले की गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।