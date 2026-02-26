Mau News: सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 28 वर्षीय अंकित सिंह के रूप में हुई है, जो गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के पिपनार गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वह अपनी बाइक से एक युवती के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई।