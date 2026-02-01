Mau News: छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली खोया बरामद, खाद्य विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप



थानीदास स्थित बजरंग मिष्ठान भंडार से खोया का एक नमूना लिया गया। वहीं वैष्णो मिष्ठान भंडार से भी खोया का नमूना संग्रहित किया गया और मौके पर 15 किलोग्राम मिलावटी खोया नष्ट कराया गया। इसके अलावा थानीदास मोड़ पर एक प्राइवेट बस को रोककर जांच की गई। बस में गाजीपुर से बलिया ले जाए जा रहे खोया में भी मिलावट का संदेह मिला। व्यापारी से नमूना लेने के बाद 180 किलोग्राम खोया सीज कर दिया गया।

सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यदि मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।