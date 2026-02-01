Mau News: “कैसे रखूंगा मैं तुझको रानी बनकर..” थाने में चढ़ा आशिकी का भूत, हथकड़ी लगे हाथों की रील हुई वायरल

Police News: मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वायरल वीडियो में एक आरोपी को पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाकर थाने से बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की जाती नजर आ रही है।
बताया जा रहा है कि इसी दौरान थाना परिसर के अंदर मौजूद एक व्यक्ति ने चुपके से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो को फिल्मी अंदाज में संपादित कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दिया गया। वीडियो में पृष्ठभूमि में संवाद और संगीत जोड़े गए हैं, जिसमें आरोपी खुद को प्रेम और अपराध के बीच फंसा दिखाने की कोशिश करता प्रतीत होता है।
वीडियो में प्रयुक्त संवादों में जमानत, तारीख और किसी वारदात में मारे जाने की आशंका जैसे शब्दों का उल्लेख है, जिससे यह आभास होता है कि आरोपी कानून की सख्ती और संभावित पुलिस कार्रवाई से भली-भांति परिचित है। इस तरह के फिल्मी प्रस्तुतीकरण ने वीडियो को और अधिक चर्चा में ला दिया है।
हालांकि, वीडियो में पुलिस की कार्यशैली पेशेवर और नियमानुसार दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी आरोपी को विधिवत प्रक्रिया के तहत ले जाते नजर आ रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था के प्रति सतर्कता का संकेत मिलता है।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से साझा किया जा रहा है और लोग इस पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे युवाओं के बीच बढ़ते रील संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे अपराध और कानून के प्रति बदलते नजरिये के रूप में देख रहे हैं।
फिलहाल, इस वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। हालांकि स्पष्ट है कि कानून की प्रक्रिया अपने निर्धारित ढंग से चल रही है और पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
मऊ
उत्तर प्रदेश
