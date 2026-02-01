Mau News: “कैसे रखूंगा मैं तुझको रानी बनकर..” थाने में चढ़ा आशिकी का भूत, हथकड़ी लगे हाथों की रील हुई वायरल



हालांकि, वीडियो में पुलिस की कार्यशैली पेशेवर और नियमानुसार दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी आरोपी को विधिवत प्रक्रिया के तहत ले जाते नजर आ रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था के प्रति सतर्कता का संकेत मिलता है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से साझा किया जा रहा है और लोग इस पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे युवाओं के बीच बढ़ते रील संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे अपराध और कानून के प्रति बदलते नजरिये के रूप में देख रहे हैं।

फिलहाल, इस वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। हालांकि स्पष्ट है कि कानून की प्रक्रिया अपने निर्धारित ढंग से चल रही है और पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।