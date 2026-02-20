Mau News: 15 साल बाद ही सरकारी विद्यालय हुआ ध्वस्त,धरने पर बैठे नेता, बीएसए ने जांच करा कर कार्रवाई का दिया आश्वासन



इसी मुद्दे को लेकर भाजपा नेता दिनेश राय बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप हुआ होता तो भवन इतनी जल्दी जर्जर नहीं होता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला समन्वयक (डीसी) निर्माण मामले की जांच कराने में टालमटोल कर रहे हैं।