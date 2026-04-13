Mau News: मऊ में फर्जी बीएसए गिरफ्तार, शिक्षकों को धमकाकर वसूलता था पैसा



धमकी से भयभीत होकर पीड़िता ने बताए गए स्कैनर पर 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी का मोबाइल बंद हो गया। घटना के बाद घोसी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान निरीक्षक अपराध मोतीलाल पटेल और साइबर सेल के उपनिरीक्षक राजेश्वर पाण्डेय की टीम ने भौतिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार, आरोपी नरेंद्र पाल (निवासी रहपुरा जागीर, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली) और सौरभ पाल (निवासी सीवीगंज टेवुलिया, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली) हैं।

पुलिस टीम ने लोकेशन के आधार पर 12 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6 बजे जनपद बरेली से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे और अलग-अलग राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाते थे। वे खुद को अधिकारी बताकर डराते और पैसे वसूलते थे।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है