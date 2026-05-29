CM Yogi in Mau: माफिया को चुनौती देते हुए, विधायक रामबिलास चौहान को दुलार गए मुख्यमंत्री

संबोधन में मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में माफिया और अपराधियों का बोलबाला था तथा शासन-प्रशासन उनके सामने बेबस नजर आता था। वर्तमान सरकार ने अपराध और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी माफिया या गुंडा धार्मिक आयोजनों, रामलीला, यज्ञ, कथा अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में बाधा डालने का साहस नहीं कर सकता। सीएम ने कहा कि 2005 में भरत मिलाप के दौरान दंगे करके जो कत्लेआम हुआ अब नहीं हो सकता है।