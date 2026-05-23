मऊ: योगा का बहाना बनाकर पुलिस को देता था चकमा, शातिर चोर आखिरकार चढ़ा हत्थे

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह 27 अप्रैल को ट्रेन से देवरिया से मऊ आया था। रेलवे स्टेशन के बाहर रुकने के बाद उसने मुंशीपुरा स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद भागने के दौरान कुछ आभूषण रास्ते में गिर गए, जबकि कुछ जेवर उसने ट्रेन में एक अज्ञात व्यक्ति को कम कीमत पर बेच दिए। उसके पास से बरामद 2250 रुपये उसी चोरी के सामान को बेचने से बची रकम बताई गई है।