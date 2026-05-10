मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शा अंसारी की तलाश में मऊ-गाजीपुर पुलिस की छापेमारी, तैय्यब पालकी के घर घंटों चली तलाशी

छापेमारी के बाद तैय्यब पालकी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो महिला पुलिस को घर के अंदर भेजकर परिवार की महिलाओं से पूछताछ कराई गई। उन्होंने कहा कि उनका संबंध केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित था और मुख्तार अंसारी के परिवार से उनका कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहा है। वहीं मऊ नगर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वांछित और इनामी आफ्शा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए संयुक्त दबिश दी गई थी। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में लगातार अभियान चला रही है।