डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर BJP नेता का जाना हाल, चेतन तिवारी पर बीती रात हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग

बीजेपी नेता चेतन तिवारी ने अचानक हुए हमले से खुद को बचाने की कोशिश की, वे जमीन पर झुक गए। इस दौरान एक गोली उनकी कमर में लग गई और वह सड़क पर गिर गए। हमलावर वैभव वाजपेई ने चेतन तिवारी पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दागीं। हालांकि, कुछ गोलियां चूक गईं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चेतन तिवारी को अस्पताल पहुंचाया। चेतन तिवारी का KGMU ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि बीजेपी नेता के रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। इसके अलावा पैर काम नहीं कर रहे हैं।