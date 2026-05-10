योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज, छह नए चेहरों की एंट्री तय

योगी सरकार बनने के समय पिछड़ा वर्ग के 20, दलित वर्ग के 8, ब्राह्मण समाज के 7, राजपूत समाज के 6, वैश्य समाज के 4 और भूमिहार समाज के 2 मंत्री बनाए गए थे। पहले विस्तार के बाद पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी, जबकि दलित प्रतिनिधित्व भी बढ़ा था। भाजपा अब दूसरे विस्तार में इन समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में भाजपा के पास यूपी विधानसभा में 258 विधायक हैं। इनमें ओबीसी वर्ग के 84, एससी वर्ग के 59, राजपूत 45 और ब्राह्मण 42 विधायक शामिल हैं। इसी सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए पार्टी मंत्री चयन कर रही है।