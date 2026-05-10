लखनऊ में होर्डिंग लगवा रहे भाजपा नेता को गोली, आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

Lucknow BJP Leader Shot During:राजधानी लखनऊ के Bazarkhala थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भाजपा से जुड़े एक युवा नेता को गोली मारने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बुद्धेश्वर व्यापार मंडल से जुड़े भाजपा नेता Shyam Chetan Tiwari को उस समय गोली मार दी गई जब वह टिकैत राय तालाब इलाके के पास अपने नाम की होर्डिंग लगवा रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक Vaibhav Bajpai को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और नाम को लेकर चल रहे विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है।