लखनऊ में होर्डिंग लगवा रहे भाजपा नेता को गोली, आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

भाजपा नेता पर फायरिंग से सनसनी (Source: Police Media Cell)
Lucknow BJP Leader Shot During:राजधानी लखनऊ के Bazarkhala थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भाजपा से जुड़े एक युवा नेता को गोली मारने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बुद्धेश्वर व्यापार मंडल से जुड़े भाजपा नेता Shyam Chetan Tiwari को उस समय गोली मार दी गई जब वह टिकैत राय तालाब इलाके के पास अपने नाम की होर्डिंग लगवा रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक Vaibhav Bajpai को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और नाम को लेकर चल रहे विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात बाजार खाला थाना क्षेत्र के टिकैत राय तालाब और मेहंदीगंज इलाके में भाजपा नेता चेतन तिवारी अपने समर्थकों के साथ होर्डिंग लगवा रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे एक युवक ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चेतन तिवारी को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोली उनके शरीर में लगी है, हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देर रात तक पुलिस घटनास्थल पर जांच-पड़ताल करती रही।
क्षेत्र में चर्चा है कि चेतन तिवारी अपने नाम से पहले “महाराज” शब्द लिखते थे, जिसे लेकर कुछ लोग नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस होर्डिंग को लेकर विवाद हुआ, उसमें भी उनके नाम के साथ “महाराज” लिखा हुआ था।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया और इलाके में बहस चल रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से इस कारण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती जांच में इसे संभावित विवाद की वजह माना जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे व्यक्तिगत रंजिश बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे स्थानीय प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़े विवाद के रूप में देख रहे हैं।
पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी युवक की गतिविधियां कैद हो गईं। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान मेहंदीगंज निवासी वैभव बाजपेई के रूप में हुई। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस अभी मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी और घायल भाजपा नेता एक-दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों के बीच पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 9 मई 2026 की रात थाना बाजार खाला क्षेत्र के मेहंदीगंज इलाके में गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल श्याम चेतन तिवारी को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय पूछताछ के आधार पर आरोपी वैभव बाजपेई की पहचान हुई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और घटना में प्रयुक्त हथियार की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल से जुड़े लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। बड़ी संख्या में समर्थक अस्पताल और थाना परिसर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि राजधानी में इस तरह खुलेआम गोली चलना कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कई स्थानीय नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर घायल चेतन तिवारी का हालचाल जाना। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि शहर में व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
घटना के बाद बाजारखाला और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने वारदात की योजना पहले से बनाई थी या फिर अचानक विवाद के बाद गोली चलाई गई।
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और नाम को लेकर विवाद की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
घायल भाजपा नेता का इलाज जारी है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। राजधानी में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर बढ़ते विवादों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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