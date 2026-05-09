OP राजभर के बयान पर अखिलेश का करारा जवाब, कहा- चल संन्यासी मंदिर में…ये गाना किसका है?

DMK-कांग्रेस गठबंधन टूटने के सवाल पर अखिलेश ने कहा- हमने तो सिर्फ यही कहा था कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। बीजेपी के लोग दरार डालने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। अखिलेश ने ईवीएम के सवाल पर कहा कि कल एक डेवलप कंट्री में बैलेट से वोट पड़ा, इंग्लैंड में कल बैलेट पर वोट पड़ा है। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं?