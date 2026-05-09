Lucknow IPL Ticket Scam : AI और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से बनते थे फर्जी IPL टिकट, पुलिस ने गैंग दबोचा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी Corel Draw एप्लीकेशन की मदद से टिकटों की डिजाइन तैयार करते थे। टिकट की साइज, फॉन्ट और प्रिंट क्वालिटी को बिल्कुल असली जैसा बनाने के लिए काफी बारीकी से काम किया जाता था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि टिकट डिजाइन को वास्तविक रूप देने और लेआउट समझने के लिए उन्होंने ChatGPT जैसे AI टूल्स की भी मदद ली थी। टिकटों को 170 GSM क्वालिटी पेपर पर प्रिंट किया जाता था ताकि उनका लुक और फील असली टिकट जैसा लगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली नजर में इन टिकटों को पहचानना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल था।