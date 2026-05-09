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Heatwave Alert Update :बढ़ेगी भीषण गर्मी, अगले दिनों में 40 डिग्री पार जाएगा तापमान

Heatwave Alert in UP: उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी के बाद मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़कर 40 डिग्री पार पहुंच सकता है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 09, 2026

एक हफ्ते में 6 से 8 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)   

एक हफ्ते में 6 से 8 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)   

Heatwave Alert in UP: उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों तक राहत देने वाली बारिश और तेज आंधी के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ते ही प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ेगा और आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले एक सप्ताह में तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अब शुष्क रहने लगा है और गर्म हवाओं की वापसी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

बारिश और आंधी के बाद फिर बढ़ी तपिश

पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी देखने को मिली थी। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में मौसम सुहावना हो गया था।

हालांकि अब मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जिसके चलते आसमान साफ होने लगा है और सूरज की तेज तपिश फिर महसूस की जा रही है। सुबह से ही तेज धूप निकलने लगी है और दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक तीखी हो सकती है।

40 डिग्री के पार पहुंच सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों में प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई का महीना आगे बढ़ने के साथ ही सूर्य की तपिश और तेज होगी। यदि अगले कुछ दिनों तक कोई नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ तो प्रदेश में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है।

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम रहा शुष्क

शनिवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। कई इलाकों में सुबह से तेज धूप निकली और दिन चढ़ने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और झांसी समेत कई शहरों में गर्मी का असर स्पष्ट दिखाई दिया। लोग दोपहर के समय घरों से निकलने से बचते नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की संभावना बेहद कम है और अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। यही वजह है कि तापमान में लगातार वृद्धि होने के आसार हैं।

गर्म हवाओं की वापसी से बढ़ेगी परेशानी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाएं अब फिर सक्रिय हो रही हैं। यही हवाएं प्रदेश में गर्मी को और अधिक बढ़ाने का काम करेंगी।दोपहर के समय चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं का असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर पड़ सकता है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकावट जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अलर्ट में कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तेज धूप में निकलने से बचें। हल्के और सूती कपड़े पहनें तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और पशुओं के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखें।

बिजली की मांग बढ़ने के आसार

गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में भी भारी इजाफा होने की संभावना है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के अधिक इस्तेमाल से बिजली खपत बढ़ेगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

बाजारों और सड़कों पर दिखा गर्मी का असर

तेज धूप और बढ़ती गर्मी का असर बाजारों और सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम नजर आ रही है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। शीतल पेय, जूस, नींबू पानी और ठंडे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी है। वहीं गर्मी से बचाव के लिए छाते, टोपी और सनस्क्रीन जैसे उत्पादों की बिक्री भी तेज हो गई है।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में गर्मी और अधिक तीखी हो सकती है। यदि मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बारिश और आंधी से मिली राहत अब खत्म होती दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में लोगों को फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

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Published on:

09 May 2026 11:38 am

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