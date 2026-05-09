Heatwave Alert Update :बढ़ेगी भीषण गर्मी, अगले दिनों में 40 डिग्री पार जाएगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों में प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई का महीना आगे बढ़ने के साथ ही सूर्य की तपिश और तेज होगी। यदि अगले कुछ दिनों तक कोई नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ तो प्रदेश में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है।