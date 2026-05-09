सुवेंदु अधिकारी के PA हत्या में बड़ा खुलासा, यूपी से जुड़े तार, संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले

इस मामले में उत्तर प्रदेश का एंगल सामने आने के बाद जांच एजेंसियों को उलझा कर रख दिया है। दरअसल, वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार का लिंक सिलीगुड़ी के एक व्यक्ति से जुड़ा है। उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिया था, जिसके बाद उसे यूपी के एक कथित खरीदार का फोन आया। अब एसआईटी की एक विशेष टीम यूपी में उस संदिग्ध फोन कॉल करने वाले की तलाश में जुटी है।