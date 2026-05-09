UP Jobs: 12 मई से भर्ती प्रक्रिया शुरू, 350 पदों पर मिलेगा रोजगार

कैंपस ड्राइव के माध्यम से पंतनगर प्लांट में विभिन्न तकनीकी और सहायक पदों पर कुल 350 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य उत्पादन इकाइयों में कार्यबल को मजबूत करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते हैं। सूत्रों का मानना है कि बड़ी कंपनियों द्वारा आयोजित इस तरह की कैंपस ड्राइव युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में करियर बनाने का अच्छा माध्यम बन रही हैं।