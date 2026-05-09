UP Jobs: 12 मई से भर्ती प्रक्रिया शुरू, 350 पदों पर मिलेगा रोजगार

350 पदों नौकरी का बड़ा मौका,10वीं-12वीं पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रोजगार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Job Alert: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी Tata Motors द्वारा 12 मई से कैंपस ड्राइव आयोजित की जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड के पंतनगर प्लांट के लिए 350 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान में 10वीं और 12वीं पास युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह कैंपस ड्राइव बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 12 मई को अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से होगी, जबकि 13 मई से 16 मई तक चयन प्रक्रिया देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स परिसर में संचालित की जाएगी।
कैंपस ड्राइव के माध्यम से पंतनगर प्लांट में विभिन्न तकनीकी और सहायक पदों पर कुल 350 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य उत्पादन इकाइयों में कार्यबल को मजबूत करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते हैं। सूत्रों का मानना है कि बड़ी कंपनियों द्वारा आयोजित इस तरह की कैंपस ड्राइव युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में करियर बनाने का अच्छा माध्यम बन रही हैं।
भर्ती अभियान का पहला चरण 12 मई को अलीगंज आईटीआई परिसर में आयोजित किया जाएगा। यहां अभ्यर्थियों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनकी आगे की प्रक्रिया देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स परिसर में कराई जाएगी। आईटीआई प्रशासन के अनुसार कैंपस ड्राइव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की संभावना है।
13 मई से 16 मई तक देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स यूनिट में विस्तृत चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षण, तकनीकी मूल्यांकन, इंटरव्यू और मेडिकल जांच जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार चयन पूरी तरह योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी कागजात साथ लेकर आएं।
कैंपस ड्राइव में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 19,800 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की ओर से अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। रोजगार विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती स्तर पर यह वेतन युवाओं के लिए अच्छा अवसर माना जा सकता है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। पंतनगर प्लांट देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्रों में गिना जाता है, जहां काम करने का अनुभव युवाओं के भविष्य के लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है।
भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इससे अधिक आयु वाले उम्मीदवार इस कैंपस ड्राइव में भाग नहीं ले सकेंगे। कंपनी का उद्देश्य युवा और ऊर्जावान कार्यबल को अवसर देना है, ताकि उत्पादन इकाइयों में दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।
प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह कैंपस ड्राइव युवाओं के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में हैं। सरकारी नौकरियों में सीमित अवसरों और लंबी भर्ती प्रक्रियाओं के बीच निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आयोजित रोजगार मेलों और कैंपस ड्राइव का महत्व लगातार बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार यदि युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिलते हैं तो इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
कैंपस ड्राइव की सूचना सामने आने के बाद युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और आईटीआई संस्थानों में भर्ती को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई युवा इसे अपने करियर की शुरुआत का बड़ा मौका मान रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का अवसर मिलना उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।
आयोजकों की ओर से अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है। साथ ही कोविड और सुरक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। कंपनी और संस्थान प्रशासन का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल यह कैंपस ड्राइव प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
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