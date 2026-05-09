UP RO-ARO भर्ती 2023 : RO-ARO भर्ती 2023 पर हाई कोर्ट की सख्ती : नई नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह सुनवाई विवेक यादव और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपील पर हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक RO-ARO भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति या जॉइनिंग नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मई निर्धारित की है। खंडपीठ का यह आदेश भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल अस्थायी ब्रेक के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही थी और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी चल रही थी।