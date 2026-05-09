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मुरादाबाद

मुरादाबाद में नशे में चूर दोस्त को नाले की मुंडेर पर बैठाया, संतुलन बिगड़ा और चली गई जान; सीसीटीवी ने खोला राज

Moradabad News: मुरादाबाद में नशे की हालत में हुई एक लापरवाही ने 26 वर्षीय युवक अमन उर्फ विक्की की जान ले ली। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि उसके दोस्त बंटी कश्यप ने उसे नाले के किनारे बैठाकर छोड़ दिया था।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 09, 2026

death in drain due to negligence moradabad

मुरादाबाद में नशे में चूर दोस्त को नाले की मुंडेर पर बैठाया..

Moradabad Crime News: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम चौक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला। मृतक की पहचान रामगंगा विहार केसरी कुंज निवासी 26 वर्षीय अमन उर्फ विक्की के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

परिवार ने जताई हत्या की आशंका

मृतक अमन के परिवार ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए उसके दोस्त बंटी कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। अमन की मां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके बेटे को नशे की हालत में नाले के किनारे बैठाकर आरोपी वहां से चला गया, जिसके बाद वह नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज से सामने आई पूरी सच्चाई

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें अमन अपने दोस्त बंटी कश्यप के साथ लड़खड़ाते हुए जाते दिखाई दिए। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बंटी की पहचान की और मामले की दिशा साफ हो गई कि हादसे के समय वह अमन के साथ मौजूद था।

लापरवाही से हुई मौत

पुलिस के अनुसार, आरोपी बंटी कश्यप ने नशे की हालत में अमन को नाले के पास बैठाकर छोड़ दिया और मौके से चला गया। इसी लापरवाही के कारण अमन नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

बिहार भाग गया था आरोपी

जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी बंटी घबरा गया था और बिहार भाग गया था। हालांकि बाद में वह अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। पुलिस की जांच तेज होने पर वह वापस लौट आया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

दोस्ती पर उठे सवाल

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि किस तरह एक छोटी सी लापरवाही और नशे की हालत में लिया गया गलत फैसला एक युवा की जान ले गया। स्थानीय लोग इसे दोस्ती के नाम पर हुई बड़ी चूक बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

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Published on:

09 May 2026 08:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में नशे में चूर दोस्त को नाले की मुंडेर पर बैठाया, संतुलन बिगड़ा और चली गई जान; सीसीटीवी ने खोला राज

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