मुरादाबाद में नशे में चूर दोस्त को नाले की मुंडेर पर बैठाया, संतुलन बिगड़ा और चली गई जान; सीसीटीवी ने खोला राज

मुरादाबाद में नशे में चूर दोस्त को नाले की मुंडेर पर बैठाया..
Moradabad Crime News: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम चौक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला। मृतक की पहचान रामगंगा विहार केसरी कुंज निवासी 26 वर्षीय अमन उर्फ विक्की के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
मृतक अमन के परिवार ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए उसके दोस्त बंटी कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। अमन की मां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके बेटे को नशे की हालत में नाले के किनारे बैठाकर आरोपी वहां से चला गया, जिसके बाद वह नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें अमन अपने दोस्त बंटी कश्यप के साथ लड़खड़ाते हुए जाते दिखाई दिए। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बंटी की पहचान की और मामले की दिशा साफ हो गई कि हादसे के समय वह अमन के साथ मौजूद था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी बंटी कश्यप ने नशे की हालत में अमन को नाले के पास बैठाकर छोड़ दिया और मौके से चला गया। इसी लापरवाही के कारण अमन नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी बंटी घबरा गया था और बिहार भाग गया था। हालांकि बाद में वह अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। पुलिस की जांच तेज होने पर वह वापस लौट आया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि किस तरह एक छोटी सी लापरवाही और नशे की हालत में लिया गया गलत फैसला एक युवा की जान ले गया। स्थानीय लोग इसे दोस्ती के नाम पर हुई बड़ी चूक बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
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