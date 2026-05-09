मुरादाबाद में नशे में चूर दोस्त को नाले की मुंडेर पर बैठाया, संतुलन बिगड़ा और चली गई जान; सीसीटीवी ने खोला राज

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि किस तरह एक छोटी सी लापरवाही और नशे की हालत में लिया गया गलत फैसला एक युवा की जान ले गया। स्थानीय लोग इसे दोस्ती के नाम पर हुई बड़ी चूक बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।