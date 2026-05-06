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मुरादाबाद से बड़ी खबर: अब स्मार्ट मीटर में प्रीपेड का झंझट खत्म, पोस्टपेड व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड होंगे, जिसमें उपयोग के बाद डिजिटल बिल भेजा जाएगा।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 06, 2026

up smart meter postpaid news moradabad

अब स्मार्ट मीटर में प्रीपेड का झंझट खत्म.. AI Generated Image

Smart Meter Postpaid News: मुरादाबाद में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड प्रणाली पर आधारित होंगे। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को यह मिलेगा कि उन्हें पहले से रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे बिजली का उपयोग करने के बाद बिल का भुगतान कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से बिजली सेवाएं और अधिक सरल और सुविधाजनक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुख्य अभियंता ने दी विस्तृत जानकारी

मुख्य अभियंता अशोक चौरसिया ने इस नई व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर अब पूरी तरह पोस्टपेड मॉडल पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को हर महीने उपयोग के आधार पर डिजिटल बिल भेजा जाएगा। यह बिलिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड और पारदर्शी होगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाएगी।

बिजली कटने का डर खत्म

नई प्रणाली में उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पोस्टपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था के तहत उपयोग के बाद बिलिंग होने से सेवा अधिक स्थिर और भरोसेमंद मानी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं में बिजली सेवाओं को लेकर विश्वास भी बढ़ेगा और उन्हें निर्बाध आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

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पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पोस्टपेड व्यवस्था

यह नई पोस्टपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार और बिजली विभाग इस बदलाव को आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

डिजिटल ट्रांजिशन से बिजली व्यवस्था होगी आधुनिक

नई पोस्टपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पूरी तरह डिजिटल बिलिंग का लाभ मिलेगा। हर महीने खपत के आधार पर ऑटोमैटिक बिल जनरेट होगा, जिसे आसानी से मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से देखा और भुगतान किया जा सकेगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में समय और परेशानी दोनों से राहत मिलेगी। यह कदम बिजली व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उपभोक्ता सेवाओं में आएगा सुधार

नई पोस्टपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था के साथ शिकायत निवारण प्रणाली को भी और मजबूत बनाया जाएगा। उपभोक्ता अपनी बिजली से जुड़ी समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से दर्ज कर सकेंगे, जिनका समाधान निर्धारित समय में किया जाएगा। इसके साथ ही मीटर रीडिंग, बिलिंग और खपत की निगरानी भी डिजिटल तरीके से होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी। यह बदलाव उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा अनुभव देने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

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Published on:

06 May 2026 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद से बड़ी खबर: अब स्मार्ट मीटर में प्रीपेड का झंझट खत्म, पोस्टपेड व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत

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