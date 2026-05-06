मुरादाबाद से बड़ी खबर: अब स्मार्ट मीटर में प्रीपेड का झंझट खत्म, पोस्टपेड व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत

नई पोस्टपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पूरी तरह डिजिटल बिलिंग का लाभ मिलेगा। हर महीने खपत के आधार पर ऑटोमैटिक बिल जनरेट होगा, जिसे आसानी से मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से देखा और भुगतान किया जा सकेगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में समय और परेशानी दोनों से राहत मिलेगी। यह कदम बिजली व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।