मुरादाबाद में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप: लाठी-डंडों से खूनी संघर्ष, महिलाओं समेत कई लोग घायल

पुलिस ने परमानंद की तहरीर के आधार पर राजकुमार, देवेंद्र सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और विवाद के पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।