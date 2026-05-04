ईवीएम पर फिर उठे सवाल, सपा नेता एसटी हसन ने लगाया बड़ा आरोप, गठबंधन को बताया हार का बड़ा कारण

एस.टी. हसन के इस बयान के बाद एक बार फिर ईवीएम और चुनावी पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों में इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है, जबकि चुनावी प्रणाली के समर्थक ईवीएम को सुरक्षित और प्रभावी बताते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में तकनीक आधारित मतदान प्रणालियों और उनके भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।