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सार्वजनिक जगह पर नमाज़ को लेकर बढ़ा विवाद, सपा नेता का पलटवार- क्या अब इबादत भी जुर्म है?

Public Namaz Controversy: सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत भी तेज हो गई है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 03, 2026

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सार्वजनिक जगह पर नमाज़ को लेकर बढ़ा विवाद..

ST Hasan Statement: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज़ अदा करना अनुमति के बिना उचित नहीं है। इस टिप्पणी ने न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण को चर्चा में ला दिया है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के बीच संतुलन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सपा नेता एस. टी. हसन का बयान

इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एस. टी. हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नमाज़ पढ़ना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति केवल अपनी धार्मिक आस्था के तहत इबादत कर रहा है, जिसे अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह की पाबंदियां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और प्रशासनिक सख्ती

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद स्थानीय प्रशासन भी अधिक सतर्क नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नियमों के अनुसार होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति पैदा न हो। कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसी के तहत ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाई जा रही है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज

इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। अलग-अलग दलों के नेता इस पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे कानून का पालन कराने की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देख रहे हैं। आम जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर नई बहस

इस विवाद ने एक बार फिर शहरों में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। प्रशासन का कहना है कि सड़कें, पार्क और खुले स्थान सभी नागरिकों के लिए समान रूप से हैं, इसलिए किसी भी धार्मिक या अन्य गतिविधि के लिए इनका उपयोग नियमों के अनुसार और अनुमति लेकर ही किया जाना चाहिए। वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक परंपराओं से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती और बढ़ गई है।

आगे क्या होगा, इस पर नजर

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस विवाद का आगे क्या रुख होता है। क्या प्रशासन और न्यायालय के निर्देशों के बीच कोई संतुलित रास्ता निकलेगा या यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रूप लेगा, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल यह मामला कानून, धर्म और राजनीति के त्रिकोण में फंसा हुआ नजर आ रहा है।

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Published on:

03 May 2026 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सार्वजनिक जगह पर नमाज़ को लेकर बढ़ा विवाद, सपा नेता का पलटवार- क्या अब इबादत भी जुर्म है?

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