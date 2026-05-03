सार्वजनिक जगह पर नमाज़ को लेकर बढ़ा विवाद, सपा नेता का पलटवार- क्या अब इबादत भी जुर्म है?

इस विवाद ने एक बार फिर शहरों में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। प्रशासन का कहना है कि सड़कें, पार्क और खुले स्थान सभी नागरिकों के लिए समान रूप से हैं, इसलिए किसी भी धार्मिक या अन्य गतिविधि के लिए इनका उपयोग नियमों के अनुसार और अनुमति लेकर ही किया जाना चाहिए। वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक परंपराओं से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती और बढ़ गई है।