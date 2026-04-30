30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में बेखौफ मनचले की शर्मनाक करतूत: बुर्कानशीं महिला से सरेराह छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद में दिनदहाड़े बुर्कानशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Apr 30, 2026

moradabad molestation cctv accused search

मुरादाबाद में बेखौफ मनचले की शर्मनाक करतूत..

Molestation cctv accused Moradabad:मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक बुर्कानशी महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना बरबलान इलाके की एक गली में हुई, जहां महिला अपने रास्ते से गुजर रही थी। अचानक हुई इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक महिला का पीछा करता है और अचानक उसके करीब पहुंचकर अश्लील हरकत करता है। यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड में होती है, लेकिन इसकी गंभीरता ने लोगों को आक्रोशित कर दिया है।

महिला के विरोध पर भागा आरोपी

जैसे ही युवक ने छेड़छाड़ की, महिला ने तुरंत विरोध किया और शोर मचाया। महिला के विरोध से घबराकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वीडियो में आरोपी युवक सिर पर टोपी पहने नजर आ रहा है और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी पहचान आसान हो गई।

इलाके में बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े इस तरह की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। कई लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

पुलिस ने की आरोपी की पहचान

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का आश्वासन और बढ़ी सतर्कता

पुलिस अधीक्षक नगर ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में बेखौफ मनचले की शर्मनाक करतूत: बुर्कानशीं महिला से सरेराह छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीषण गर्मी के बाद यूपी में प्री-मानसून की दस्तक: तेज हवाएं, बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी

up weather alert 40 districts april 2026
मुरादाबाद

मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक: गन्ने के खेत में किसान पर झपट्टा, चेहरे पर गहरे जख्म; एक दिन में दो हमले

moradabad leopard attack farmer injured
मुरादाबाद

राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की सियासी छलांग: सपा का बड़ा वार- डर, दबाव और डील का पूरा खेल

aap mps join bjp sp reaction controversy
मुरादाबाद

लू के थपेड़ों से मिलेगी राहत: यूपी के इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट

up rain accompanied thunder lightning
मुरादाबाद

दो युवतियों के अटूट प्यार के आगे बेबस नजर आया परिवार: मुरादाबाद में शादी की जिद पर अड़ी सहेलियां!

two female friends insist marriage moradabad
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.