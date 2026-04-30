मुरादाबाद में बेखौफ मनचले की शर्मनाक करतूत: बुर्कानशीं महिला से सरेराह छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा

Molestation cctv accused Moradabad:मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक बुर्कानशी महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना बरबलान इलाके की एक गली में हुई, जहां महिला अपने रास्ते से गुजर रही थी। अचानक हुई इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।