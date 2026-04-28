राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की सियासी छलांग: सपा का बड़ा वार- डर, दबाव और डील का पूरा खेल

ST Hasan Statement: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ा सियासी बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत छह अन्य सांसदों के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एस. टी. हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने किसी नेता को ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके प्रति वफादारी निभाना जरूरी होता है, लेकिन आज की राजनीति में यह मूल्य तेजी से खत्म होते जा रहे हैं।