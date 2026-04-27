सिर्फ हिंदुओं को एंट्री, बाकियों को नो-एंट्री: यूपी के इस शहर में पोस्टर देख उड़े होश, आखिर क्या है पूरा मामला?

Moradabad Poster Controversy: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लाजपत नगर स्थित श्रीराम सोसाइटी में उस समय हलचल मच गई, जब घरों के बाहर लगे कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। इन पोस्टरों में ‘हिंदू सनातनी सोसाइटी’ का उल्लेख करते हुए अन्य समुदाय के लोगों से यहां मकान न खरीदने और न बसने की अपील की गई है। इंटरनेट पर जैसे ही इन पोस्टरों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, पूरे शहर में इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर नई बहस शुरू हो गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की नजर अब इस मामले पर टिकी हुई है।