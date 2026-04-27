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मुरादाबाद

सिर्फ हिंदुओं को एंट्री, बाकियों को नो-एंट्री: यूपी के इस शहर में पोस्टर देख उड़े होश, आखिर क्या है पूरा मामला?

Religious Restriction Housing: मुरादाबाद की श्रीराम सोसाइटी में लगे ‘हिंदू सनातनी’ पोस्टरों ने शहर में विवाद खड़ा कर दिया है। मकानों की खरीद-फरोख्त से जुड़े इस मामले ने सामाजिक और कानूनी बहस को जन्म दिया, जबकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 27, 2026

moradabad housing poster controversy hindu society

यूपी के इस शहर में पोस्टर देख उड़े होश..

Moradabad Poster Controversy: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लाजपत नगर स्थित श्रीराम सोसाइटी में उस समय हलचल मच गई, जब घरों के बाहर लगे कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। इन पोस्टरों में ‘हिंदू सनातनी सोसाइटी’ का उल्लेख करते हुए अन्य समुदाय के लोगों से यहां मकान न खरीदने और न बसने की अपील की गई है। इंटरनेट पर जैसे ही इन पोस्टरों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, पूरे शहर में इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर नई बहस शुरू हो गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की नजर अब इस मामले पर टिकी हुई है।

पुराने विवादों की यादें फिर हुई ताजा

इस घटना ने दो साल पहले इसी क्षेत्र में हुए विवाद की यादें भी ताजा कर दी हैं। उस समय शिव मंदिर वाली गली में सामूहिक पलायन के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। वर्तमान में सामने आए नए पोस्टरों ने एक बार फिर उसी तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है।

मकानों की खरीद-फरोख्त बना विवाद का कारण

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे विवाद की जड़ श्रीराम सोसाइटी में कुछ मकानों की खरीद-फरोख्त है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के कुछ निवासी अपने मकान बेचने की योजना बना रहे हैं। इसी दौरान एक विशेष समुदाय के खरीदारों ने इन मकानों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत की पेशकश की है, जबकि अन्य खरीदार कम कीमत दे रहे हैं। इस स्थिति ने सोसाइटी के कुछ लोगों में यह आशंका पैदा कर दी है कि अगर दूसरे समुदाय के लोग यहां बसते हैं, तो इलाके का सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप बदल सकता है।

धीरे-धीरे बढ़ा पोस्टरों का दायरा

शनिवार को शुरू हुआ यह विरोध शुरुआत में केवल कुछ घरों तक सीमित था, लेकिन रविवार तक यह बढ़कर 25 से अधिक घरों तक फैल गया। घरों के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में भगवान श्रीराम का चित्र भी छपा है और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि यह ‘पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी’ है। साथ ही अन्य समुदाय के लोगों से यहां मकान न खरीदने की अपील की गई है। इस तरह के पोस्टरों ने इलाके में एक अलग तरह की चर्चा और प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।

पुलिस ने संभाली स्थिति

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के निर्देश पर कटघर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उन्हें शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

स्थिति नियंत्रण में

कानून के जानकारों का मानना है कि पोस्टरों में किसी धर्म विशेष का सीधे नाम नहीं लिया गया है, बल्कि ‘दूसरे पक्ष’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से यह मामला कानूनी रूप से जटिल बन जाता है और सीधे तौर पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का मजबूत आधार नहीं बनता। हालांकि, सामाजिक स्तर पर इससे तनाव की स्थिति जरूर पैदा हो सकती है। फिलहाल, इलाके में माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में और शांतिपूर्ण बनी हुई है।

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Published on:

27 Apr 2026 07:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सिर्फ हिंदुओं को एंट्री, बाकियों को नो-एंट्री: यूपी के इस शहर में पोस्टर देख उड़े होश, आखिर क्या है पूरा मामला?

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