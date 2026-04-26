मुरादाबाद में अप्रैल में ही मई जैसी तपिश, पारा 41°C पार; स्कूलों का समय बदला, हीट वेव का अलर्ट

Heat Wave Alert: अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही मुरादाबाद में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शनिवार 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को मई-जून जैसी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बाजारों से लेकर सड़कों तक दोपहर के समय सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है।