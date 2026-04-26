मुरादाबाद में अप्रैल में ही मई जैसी तपिश, पारा 41°C पार; स्कूलों का समय बदला, हीट वेव का अलर्ट

मुरादाबाद में अप्रैल में ही मई जैसी तपिश..
Heat Wave Alert: अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही मुरादाबाद में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शनिवार 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को मई-जून जैसी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बाजारों से लेकर सड़कों तक दोपहर के समय सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है।
भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से सुरक्षित रखना है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को सख्ती से नए समय का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस बार अप्रैल में ही तापमान ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को चुनौती दी है। वर्ष 2025 को छोड़ दें तो 2015 के बाद से 25 अप्रैल का यह सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि आमतौर पर इतनी गर्मी मई के महीने में देखने को मिलती है।
केवल मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू का असर साफ दिखाई दे रहा है। तेज गर्म हवाएं दिनभर चल रही हैं, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर आवागमन लगभग ठप हो जाता है और लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटों में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सुबह की आर्द्रता 45 प्रतिशत और शाम की 23 प्रतिशत रही, जबकि हवा की गति पश्चिम दिशा से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए आने वाले दिनों में और सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है।
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