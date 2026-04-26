26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में अप्रैल में ही मई जैसी तपिश, पारा 41°C पार; स्कूलों का समय बदला, हीट वेव का अलर्ट

Moradabad Weather: मुरादाबाद में अप्रैल के अंत में ही भीषण गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Apr 26, 2026

moradabad heatwave school timing change

मुरादाबाद में अप्रैल में ही मई जैसी तपिश..

Heat Wave Alert: अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही मुरादाबाद में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शनिवार 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को मई-जून जैसी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बाजारों से लेकर सड़कों तक दोपहर के समय सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला

भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से सुरक्षित रखना है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को सख्ती से नए समय का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ तापमान

इस बार अप्रैल में ही तापमान ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को चुनौती दी है। वर्ष 2025 को छोड़ दें तो 2015 के बाद से 25 अप्रैल का यह सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि आमतौर पर इतनी गर्मी मई के महीने में देखने को मिलती है।

पश्चिमी यूपी में लू का व्यापक असर

केवल मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू का असर साफ दिखाई दे रहा है। तेज गर्म हवाएं दिनभर चल रही हैं, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर आवागमन लगभग ठप हो जाता है और लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटों में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सुबह की आर्द्रता 45 प्रतिशत और शाम की 23 प्रतिशत रही, जबकि हवा की गति पश्चिम दिशा से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।

सोमवार के लिए हीट वेव की चेतावनी

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए आने वाले दिनों में और सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 08:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में अप्रैल में ही मई जैसी तपिश, पारा 41°C पार; स्कूलों का समय बदला, हीट वेव का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rains: लू के टॉर्चर से मिलेगी राहत, आसमान में छाएंगे बादल, इस तारीख से होगी झमाझम बारिश

up rains alert heatwave relief from april 27
मुरादाबाद

मुरादाबाद में 4941 रंगरूट बने सिपाही: सीएम योगी का संदेश- अनुशासन ही ताकत; परेड से गूंजा जोश

moradabad police passing out parade 4941 recruits
मुरादाबाद

पत्नी का जिम जाना नहीं था पसंद, पति ने बेरहमी से कर दी हत्या फिर रचा एक्सीडेंट का खेल

मुरादाबाद

मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रौंदा, 2 की मौत, 14 घायल

छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा! तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत और 13 घायल, मचा हड़कंप(photo-patrika)
मुरादाबाद

UP Rains Alert: यूपी में मौसम ने बदली करवट, अगले 48 घंटों में इन जिलों में होगी बारिश!

up rains alert update april 26 heatwave
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.