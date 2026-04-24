UP Rains Alert: यूपी में मौसम ने बदली करवट, अगले 48 घंटों में इन जिलों में होगी बारिश!

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 25 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में लू का असर बना रहेगा। मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल लू की स्थिति गंभीर है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र के पास बने प्रतिचक्रवात और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दोपहर के समय गर्मी और अधिक खतरनाक हो जाएगी।