मुरादाबाद में इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल: बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को दी सख्त चेतावनी, बोले- बख्शा नहीं जाएगा

जानकारी के अनुसार, कुंदरकी क्षेत्र के जलालपुर खास गांव में आयोजित जन चौपाल के दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बहन-बेटियों के साथ अभद्रता करने या उन पर बुरी नजर डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे।