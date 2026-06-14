14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल: बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को दी सख्त चेतावनी, बोले- बख्शा नहीं जाएगा

Moradabad Police News : मुरादाबाद के कुंदरकी थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जलालपुर खास गांव की जन चौपाल में उन्होंने बहन-बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले मनचलों को सख्त चेतावनी दी।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 14, 2026

Moradabad police News

मुरादाबाद SHO ने दी चेतावनी, बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर डाली तो बुरा होगा अंजाम, PC- Video Grab

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी बीच मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, कुंदरकी क्षेत्र के जलालपुर खास गांव में आयोजित जन चौपाल के दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बहन-बेटियों के साथ अभद्रता करने या उन पर बुरी नजर डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे।

थाना प्रभारी ने भाईचारा बनाने की अपील की

जन चौपाल के दौरान थाना प्रभारी ने क्षेत्र में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने असामाजिक तत्वों और मनचलों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।

उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग महिला सुरक्षा को लेकर उनके सख्त रुख की सराहना कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे महिलाओं और बेटियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने वाला संदेश बताया है।

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी के बाद बढ़ी सख्ती

हाल ही में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला भी चर्चा में रहा। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि "बेटी किसी की भी हो, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

आजमगढ़ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, अधिकारियों को तत्काल एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने दोहराया कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

पहले खुद किया दुराचार फिर दोस्तों का बांट दिया वीडियो, तीन बच्चों के बाप ने 20 साल की युवती को जाल में फंसाया

ये भी पढ़ें
crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 08:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल: बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को दी सख्त चेतावनी, बोले- बख्शा नहीं जाएगा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला शक्ति को नई दिशा: यूपी में 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने और 1 करोड़ को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन

uttar pradesh mahila sashaktikaran 3 crore lakhpati didi yojana
मुरादाबाद

सिर्फ वादों की राजनीति करने वाले अब विकास पर उठा रहे सवाल, विपक्ष पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना

keshav prasad maurya moradabad block program bjp development
मुरादाबाद

आतंक, उग्रवाद और नक्सलवाद पर सख्त रुख: मुरादाबाद में बोले केशव प्रसाद मौर्य, भारत अब निर्णायक कार्रवाई वाला देश

moradabad keshav prasad maurya terrorism statement india government
मुरादाबाद

मुरादाबाद में हत्या: 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना, दिन निकलते ही गोलियों से गूंजा इलाका

moradabad ankit shot dead village firing case
मुरादाबाद

मुरादाबाद में युवती को बहला-फुसलाकर किया गलत काम, दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट केस दर्ज

moradabad bhojpur crime accused arrested bns act
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.