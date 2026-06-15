सपा सांसद बोले- संभल हमारा गढ़, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां अल्पसंख्यक आबादी कम है

सपा सांसद जावेद अली खान | फोटो सोर्स- patrika.com
Uttar Pradesh Politics:समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जावेद अली खान ने पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सांसद ने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी अब उन इलाकों में पैठ मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रही है, जहां मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया।
सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संभल जैसी जगहों पर समाजवादी पार्टी को अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इसका कारण यह है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही इन क्षेत्रों में सपा का वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है। लेकिन, अब पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। अब हम उन इलाकों में ज्यादा जा रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक या मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू भाई ज्यादा संख्या में हैं। पार्टी अब इन क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाना चाहती है।
भाजपा पर निशाना साधते हुए सांसद जावेद अली खान ने कहा कि मैं किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सच है कि भाजपा ने यूपी और पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार कर दिया है, जिससे समाज में गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों के बीच जो आपस में प्यार, भरोसा और विश्वास था, वह अब इस माहौल की वजह से कमजोर हो गया है।
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