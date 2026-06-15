सपा सांसद बोले- संभल हमारा गढ़, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां अल्पसंख्यक आबादी कम है

सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संभल जैसी जगहों पर समाजवादी पार्टी को अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इसका कारण यह है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही इन क्षेत्रों में सपा का वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है। लेकिन, अब पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। अब हम उन इलाकों में ज्यादा जा रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक या मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू भाई ज्यादा संख्या में हैं। पार्टी अब इन क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाना चाहती है।