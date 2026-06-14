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‘आज जो दूसरों के साथ कर रहे, कल खुद भुगतेंगे’, दिल्ली में TMC बागियों की बैठक पर भड़की कांग्रेस, BJP को दी बड़ी चेतावनी

West Bengal Politics: दिल्ली में TMC के बागी सांसदों की बैठक पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बड़ा बयान। बीजेपी पर लगाया पार्टियां तोड़ने का आरोप, दी कड़ी चेतावनी। पढ़ें पूरा मामला...

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Pratiksha Gupta

Jun 14, 2026

TMC Rebel MPs Meeting, Surendra Rajput Statement

TMC बागियों की बैठक पर भड़की कांग्रेस | फोटो सोर्स- IANS

Congress Vs BJP: राजनीतिक गलियारों में दलबदल और बगावत की खबरें हमेशा से ही सियासी पारा बढ़ा देती हैं। हाल ही में दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लखनऊ में मीडिया से से बातचीत में कहा कि बीजेपी जानबूझकर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।

‘डकैत एक घर लूटता है, यहां करोड़ों की आस्था लूटी गई’, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर सपा सांसद ने भाजपा को घेरा

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Published on:

14 Jun 2026 10:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘आज जो दूसरों के साथ कर रहे, कल खुद भुगतेंगे’, दिल्ली में TMC बागियों की बैठक पर भड़की कांग्रेस, BJP को दी बड़ी चेतावनी

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