‘आज जो दूसरों के साथ कर रहे, कल खुद भुगतेंगे’, दिल्ली में TMC बागियों की बैठक पर भड़की कांग्रेस, BJP को दी बड़ी चेतावनी

Congress Vs BJP: राजनीतिक गलियारों में दलबदल और बगावत की खबरें हमेशा से ही सियासी पारा बढ़ा देती हैं। हाल ही में दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लखनऊ में मीडिया से से बातचीत में कहा कि बीजेपी जानबूझकर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।