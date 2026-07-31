UP Election 2027: ‘मैं ही तय कर रही उम्मीदवार’, मायावती ने आकाश आनंद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- अफवाहों पर न करें भरोसा

बसपा प्रमुख ने आकाश आनंद की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं जिनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने स्पष्ट किया कि केवल यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में कहीं भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं तो उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर वही लगाती हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं वहां उनकी अनुमति से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जनसभाएं कर उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आकाश आनंद भी कुछ सीटों पर जनसभा कर प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे।