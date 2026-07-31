UP Election 2027: CM योगी ने 45 दिन में 219 सीटों पर ‘सेट कीं गोटियां’, विपक्ष दिल्ली में व्यस्त

दूसरी तरफ विपक्ष की हालत अलग दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मार्च 2026 में दादरी में एक बड़ी जनसभा की थी। उसे 2027 चुनाव के प्रचार की शुरुआत माना गया था। उसके बाद उनकी बड़ी जनसभाएं बहुत कम हुई हैं। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और पार्टी नेताओं के कार्यक्रमों से सरकार पर हमला जरूर बोलते रहते हैं, लेकिन मैदान में लगातार जनसभाओं का सिलसिला योगी जितना नहीं दिखता।