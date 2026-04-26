मुरादाबाद में 4941 रंगरूट बने सिपाही: सीएम योगी का संदेश- अनुशासन ही ताकत; परेड से गूंजा जोश

मुरादाबाद के पुलिस लाइन, पीटीसी, पीटीएस, नौवीं वाहिनी पीएसी, 23वीं वाहिनी पीएसी और 24वीं वाहिनी पीएसी में अलग-अलग पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पुलिस लाइन में डीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल ने सलामी ली, जहां 955 सिपाही पास हुए। पीटीएस में 1373 रंगरूटों ने परेड में हिस्सा लिया, जहां डीआईजी यमुना प्रसाद मुख्य अतिथि रहे। वहीं पीटीसी में 1455 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां एडीजी अमित चंद्र ने सलामी ली। इसके अलावा अन्य वाहिनियों में भी सैकड़ों महिला सिपाहियों ने परेड पूरी कर पुलिस बल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।